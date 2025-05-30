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Общество

Президент Казахстана пригласил итальянские техвузы к сотрудничеству

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 18:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент Касым-Жомарт Токаев на первом саммите "Центральная Азия – Италия" в Астане 30 мая 2025 года рассказал, открытие каких вузов приветствует Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства указал на важность развития сотрудничества в сфере образования и культуры.

"В настоящее время около 4 тыс. казахстанских студентов обучаются в Италии. Мы признательны Итальянскому правительству за предоставление грантов и стипендий, которые позволяют нашим студентам учиться в лучших университетах вашей страны. Пользуясь возможностью, хочу пригласить итальянские технические вузы к открытию филиалов в Казахстане. Особое внимание мы уделяем именно инженерно-техническому образованию. Отдельный приоритет отдается развитию технопарков и технологии искусственного интеллекта", – сказал президент.

Показательным в этой части, по его словам, является открытие в Алматы Института итальянской культуры.

"В нашей стране реализуется программа по подготовке специалистов по искусственному интеллекту. В скором времени начнет работу Международный центр "Alem AI", специализирующийся на стартапах в этой отрасли. Кроме того, на базе технопарка "Астана хаб" планируется запуск инновационного кампуса "Центральная Азия – Европейский союз". Приглашаем итальянских партнеров принять активное участие в этом проекте", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее глава государства сообщил, что Казахстан способен нарастить экспорт в Италию по более чем 100 товарным позициям на сумму порядка 1 млрд долларов.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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