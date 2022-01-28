Неслышащие дети попросили «Слышащее государство» дать им шанс

Открытое обращение к президенту Казахстана Токаеву.

«Неслышащие дети просят «Слышащее государство» дать им шанс»

Уважаемый президент Касым-Жомарт Кемелевич, просим обратить внимание на детей, которым не оказывается поддержка в лечении!

Более 3 тыс. казахстанских детей с серьезными заболеваниями органов слуха остро нуждаются в оперативном лечении. Операции по хирургическому восстановлению слухового прохода стоят от 7 млн тенге. Большинство семей не имеют таких средств.

Переговоры с государством о включении диагноза «микротия и атрезия слухового прохода» в перечень заболеваний, которые лечат за счет бюджета, идут с 2017 года.

В 2018-м году депутаты мажилиса Парламента РК обращались в Правительство с депутатским запросом по этому поводу. Но получили размытый ответ, что проведение реконструктивных отохирургических операций в Казахстане планируется только в виде мастер-классов иностранных специалистов. А квоты на лечение за рубежом выделяются лишь в случаях, опасных для жизни пациентов.

Подход весьма странный, говорят специалисты, напоминая, что эти патологии приводят к частичной или полной потере слуха, и в будущем государству все равно придется нести бремя расходов – по материальной поддержке этих детей по инвалидности.

Фото: ОО «Микротия и атрезия»

Я лично участвовала в нескольких совещаниях, в том числе, в Комиссии по зарубежному лечению граждан РК. И тогда, и сейчас нам дают понять, что проблему никто решать не собирается. С 2017 по 2022 год наши дети так и не получили высокотехнологичную медпомощь ни за счет зарубежной квоты, ни за счет ГОБМП. Два-три раза в год по приглашению нашего общественного объединения в Казахстан приезжает доктор Ашеш Бхумкар. Он консультирует и оперирует за счет средств пациентов. Он уже помог более 70 детям, а нуждающихся не менее трех тысяч. И у большинства из неслышащих детей есть все шансы навсегда остаться наедине со своим вопросом! Руководитель ОО «Микротия и атрезия» Малика Султан

По словам Малики Султан, руководитель столичного филиала ФОМС дважды обещал, что операции по имплантации слухового аппарата костной проводимости будут проводиться за счет ГОБМП. Но медицинские организации, которые могут оперировать наших детей, не получают финансирование второй год подряд. То есть от слов к делу чиновники не перешли.

Также Минтруда не предоставляет каждому ребенку с двухсторонним диагнозом слуховой аппарат костной проводимости на бандаже (от 2 месяцев до 5 лет).

Фото: ОО «Микротия и атрезия»

А у нас есть яркие примеры, как своевременно оказанная помощь ребенку с микротией помогла вернуть слух Ниязу Мукашеву, который оперировался за счет собственных средств семьи у доктора Ашеша Бхумкар. У мальчика была односторонняя атрезия слухового прохода. Спустя месяц после операции Нияз смог слышать обоими ушками! И таких детей, как Нияз, у которых есть все шансы навсегда излечиться от врожденного недуга, тысячи. Сейчас семьи детей с микротией и атрезией слуховых проходов очень надеются на оказание помощи им за счет средств нового фонда «Народу Казахстана». Государству, а именно Министерству здравоохранения, лишь осталось громко сказать: «Да, мы поможем!». Мира Аблаева

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