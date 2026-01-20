Интим или детские игры: в Казахстане стартовал суд по избиению ребенка

В Караганде начался суд над 33-летним мужчиной по громкому делу об избиении им ребенка, сообщает Zakon.kz.

Суд проходит в закрытом режиме, передает "Седьмой канал". Само избиение произошло в начале августа прошлого года в Балхаше. В тот день подсудимый находился дома с двумя своими детьми и восьмилетним племянником.

"В какой-то момент мужчине показалось, что мальчик, якобы имитирует половой контакт с его четырехлетней дочерью. Шокированный происходящим, он начал жестоко избивать племянника", – говорится в репортаже.

По некоторым данным, избиение длилось около часа и в итоге ребенка забрали в больницу. Там у него диагностировали переломы пальцев, сотрясение мозга, ожоги, синяки и ссадины.

После случившегося его мама, проживающая в Алматы, приехала к сыну и обратилась в полицию. С отцом мальчика женщина разведена и именно к его родственникам в Балхаш она отправила сына летом погостить. Со слов женщины, сначала в полиции завели дело по статье "изнасилование". Однако позже расследование прекратили.

Сам мужчина, избивший мальчика, сейчас в СИЗО. Мать пострадавшего ребенка намерена добиться строгого наказания для подсудимого. Говорит, у него тяжелые психологические и физические последствия после того инцидента.

"Эти дети они не поняли даже, что произошло. Физиологически это невозможно. Восемь лет, что он мог сделать?! Вдруг они игрались. Сын рассказывает, что они восприняли это как игру. Я хочу добиться справедливости, хочу, чтобы его наказали то, что он заслуживает. Чтобы они все выплатили моральный, материальный ущерб", – рассказала журналистам женщина.

