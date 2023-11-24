Где найти подробную информацию о программе "Национальный фонд – детям"

С 1 января 2024 года в Казахстане стартует программа "Национальный фонд – детям". На накопительный счет каждого казахстанского ребенка будут начисляться средства, которые в будущем можно направить на оплату образования или на улучшение жилищных условий. Подробнее – в материале Zakon.kz.

16 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о начислении детям средств из Национального фонда Республики Казахстан. Таким образом, с 1 января 2024 года будет запущена программа "Национальный фонд – детям".

Программа предполагает, что 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда будет начисляться на целевые накопительные счета казахстанских детей до достижения ими 18 лет. Сумма будет распределяться на всех детей, имеющих гражданство в Казахстане, не достигших 18 лет.

Средства будут начисляться на индивидуальные счета в ЕНПФ, которые будут открываться автоматически для каждого ребенка на основании сведений из государственной базы данных "Физические лица". То есть родителям специально обращаться в банк или в ЕНПФ на этом этапе не нужно.

Информацию о том, является ли ребенок участником программы "Нацфонд –детям", они смогут получить в своем личном кабинете на портале egov.kz. Кроме этого, регулярные отчеты будут размещаться на официальном сайте пенсионного фонда enpf.kz.

Ожидается, что первые начисления поступят на целевые счета уже в 1 квартале 2024 года.

Снять деньги сразу нельзя. Они будут накапливаться на целевых накопительных счетах детей до достижения ими 18 лет. После достижения 18 лет средства будут храниться на счете 10 лет. Если до достижения 28 лет накопленные средства не будут использованы, они перейдут на пенсионный счет получателя.

Если ребенок до 18 лет уезжает из страны и меняет гражданство, то он теряет право требования на выплаты. Если ребенок до 18 лет покидает страну, но не меняет гражданство, право требования на выплаты сохраняется.

Предусматривается возможность передачи фактически накопленных средств по наследству в соответствии с гражданским законодательством. В случае недееспособности ребенка управление деньгами переходит родителям или опекунам.

По достижении совершеннолетия накопленную сумму дети смогут использовать на две цели: улучшение жилищных условий или оплату образования. Согласно проекту, приобрести жилье будет возможно только на территории Казахстана, а оплатить учебу можно будет как в Казахстане, так и в зарубежном учебном заведении.

Накопленную сумму со счета в ЕНПФ можно будет через уполномоченного оператора перевести на выбранную цель.

"Отбасы банк" – один из уполномоченных операторов этого важного социального проекта. С помощью его платформы enpf-otbasy.kz уже с начала 2024 года граждане, достигшие 18 лет, смогут воспользоваться полученными средствами. Участники программы смогут в режиме онлайн направить свои накопления на следующие цели:

выкуп жилища с возможностью использования собственных средств;

полное или частичное досрочное погашение ипотечного займа;

внесение первоначального взноса для получения ипотечного займа, в том числе проведение ремонта;

пополнение депозита в "Отбасы банке";

пополнение депозита в рамках программы ГОНС (Государственная образовательная накопительная система);

оплата за обучение в Казахстане;

оплата за обучение в других странах;

оплата кредита за обучение.

Задавайте все интересующие вопросы, связанные с условиями программы, на специальной странице "Отбасы банк" "Нацфонд – детям". Здесь же вы найдете подробную информацию о проекте.