Более двух тысяч тонн картофеля могут сгнить на границе Казахстана с Узбекистаном

Как сообщает КТК, вагоны стоят на станции Сарыагаш. Урожай везли из Павлодара.

Что происходит, понять не можем. Идем к таможенникам, они отправляют нас к пограничникам. Когда вагоны пропустят, никто ответить не может. А покупатели из Узбекистана постоянно спрашивают, когда доставим. Мне теперь им придется деньги возвращать. А что с товаром будет, не знаю. Половина картофеля же замерзла. Предприниматель Нургали Орманов

Отмечается, что каждый вагон стоит 12 млн тенге. По словам предпринимателей, на границу они приехали еще 15 января. Возмущает их еще и то, что некоторые вагоны все же пропустили, а большинство продолжает стоять.

Кто чуть раньше приехал, как-то же прошел границу. По три-четыре вагона из Караганды, из Тараза. Ребята говорят, якобы, чтобы пропустить, просят по 1 тыс. долларов с вагона. Предприниматель Жанболат Алтаев

Как пояснили на таможне, с 19 января в стране вступило в силу постановление правительства о запрете экспорта картофеля и моркови. Это сделано для стабилизации цен в Казахстане. С того самого дня ни для кого исключений нет.

15 числа, как они говорят, этих вагонов еще не было. Все вагоны, которые стоят, прибыли с 19 января. Все документы о прибытии мы сравниваем с данными железнодорожников. Пропуск вагонов за деньги – таких фактов у нас нет. Есть компетентные органы, которые занимаются этой работой. Пусть отправляют им запросы или жалобы. Замначальника таможенного поста станции Сарыагаш Есдаулет Шалкаров

Предприниматели просят власти вмешаться и подсказать, как выйти из сложившейся ситуации, чтобы избежать порчи товара и больших убытков.