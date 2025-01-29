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События

Около тысячи тонн казахстанского картофеля замерзло на станции Сарыагаш

картофель замерз и сгнил, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 23:04 Фото: pixabay
В Туркестанской области у бизнесмена в вагонах замерз и начал гнить картофель. Объем огромный – около тысячи тонн. Груз направлялся из Павлодара в Ташкент. Однако на границе его задержали для проверки, где он простоял 10 дней. Ущерб оценивают в десятки миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным КТК, 43 вагона с картофелем застряли на станции Сарыагаш. В середине января предприниматели продали его в Узбекистан, и грузовой состав отправился к покупателю. Однако на границе его остановили для фитосанитарной проверки. Бизнесмены говорят, овощ простоял там больше 10 дней. За это время картофель перемерз и испортился.

"Вот сгнила. Вода уже течет, она вся потекла! Сначала замерзла, потом оттаяла, и все. В одном вагоне 68 тонн. Но она уже непригодная!" Предприниматель Азамат Серикбаев

Такой картофель, говорят продавцы, не пустишь даже на корм скоту. Они не понимают, почему груз держали так долго. Все документы были оформлены в середине января – еще до того, как появился запрет на экспорт. Поэтому бизнесмены не видят никаких причин задерживать груз так долго. Отправить товар покупателю теперь тоже не могут. Хотя местный акимат ранее предлагал его выкупить за полцены.

"Акимат просил у нас эту картошку за 100-150 тенге продать. Хотя она стоит сейчас от 300 тенге за кило. Я не знаю, что делать дальше. Весь ущерб теперь на моих плечах. Я потерял с трех вагонов 60 млн тенге!"Предприниматель Нурсултан Орманов

В Министерстве сельского хозяйства уверяют, что вагоны с овощным грузом проходили положенную проверку. И препятствий для их дальнейшего следования не нашли.

"На сегодняшний день, по моей информации, проверочные работы завершены. Выявлена необходимая информация. На сегодня нет никаких препятствий и барьеров для дальнейшего следования вагонов. Поэтому 43 экспортно ориентированных вагона могут пересечь границу". Вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков

Правда, предпринимателям такое запоздалое разрешение уже ни к чему. Представители пяти терпящих убытки компаний заявили, что намерены подать на чиновников в суд.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ограничили вывоз картофеля с 28 января. Вице-премьер объяснил, почему был введен данный запрет.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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