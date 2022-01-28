США созвали заседание Совбеза ООН по Украине

США хотят обсудить на заседании СБ ООН «угрожающее поведение» России по отношению к Украине и «наращивание российского военного присутствия на границе». Об этом говорится в заявлении постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, сообщает РИА Новости.

Сегодня, после нескольких недель тесных консультаций с Украиной и партнерами в Совете Безопасности, Соединенные Штаты призвали провести открытое заседание Совета Безопасности, чтобы обсудить вопрос, имеющий решающее значение для международного мира и безопасности: угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и в Беларуси. Заявление постпреда США при ООН Линда Томас-Гринфилд

Американский постпред отметила, что члены СБ ООН должны полностью изучить факты и рассмотреть, что окажется поставленным на карту для Украины, России, Европы, а также для основных обязательств и принципов международного порядка в случае если Россия вторгнется на Украину.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в агрессивных действиях, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.