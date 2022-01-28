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08:27 28.01.2022

Туркестанская область перешла в «зеленую» зону

Туркестанская область COVID-19 Фото: Zakon.kz
В «желтой» зоне нет ни одного региона Казахстана. За 27 января в Туркестанской области выявили 93 случая заболевания COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 января 2022 года,

  • в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

  • в «желтой» зоне нет ни одного региона;

  • в «зеленой» зоне: Туркестанская область.

Распространение Коронавирус Казахстан

Фото: МВК по нераспространению КВИ

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