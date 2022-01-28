Министров каких ведомств в Казахстане меняют чаще всего

Исследователи Ranking.kz проанализировали, как часто происходит смена кадров в министерствах страны.

Аналитики отмечают, что с момента обретения в 1991 году независимости в стране успели смениться 12 премьер-министров.

Среди них Карим Кажимканович Maсимов дважды занимал пост в разные периоды: с 10 января 2007 года по 24 сентября 2012 года и с 2 апреля 2014 года по 8 сентября 2016 года. Он пробыл на посту 2084 дня, или 5,7 года, в свой первый срок, и 890 дней, или 2,4 года, — во второй. К слову, Maсимов дольше всех продержался на посту даже без учета второго срока работы.

Вторую и третью строчку рейтинга по срокам работы заняли такие экс-премьер-министры, как Даниал Кенжетаевич Ахметов и Акежан Магжанович Кажегельдин: 3,6 года и три года, соответственно.

Без учета действующего премьер-министра РК меньше всех на посту пробыл Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов: 501 день, или 1,4 года, с 28 января 2002-го.

Первым премьер-министром страны 16 октября 1991 года стал Сергей Александрович Терещенко. Он проработал 1092 дня, или три года, – говорится в публикации.

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день в стране функционируют 18 министерств.

Среди их глав чаще всего менялись на посту министры в Министерстве сельского хозяйства и Министерстве национальной экономики: по 19 человек в каждом из ведомств, – заявили аналитики.

Кроме того, согласно публикации, среди ведомств с наибольшей текучестью кадров в плане руководителей также оказались Министерство финансов, Министерство здравоохранения (по 14 человек на посту в каждом) и Министерство обороны (13 человек).

Меньше всего смен на посту глав ведомств зафиксировано в Министерстве по чрезвычайным ситуациям и Министерстве торговли и интеграции. Впрочем, стоит отметить, что в этих министерствах не успели сменить даже первого назначенного министра, так как ведомства были образованы совсем недавно — 9 сентября 2020 года и 17 июня 2019 года, соответственно.

Напомним, 11 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ о составе Правительства Казахстана.