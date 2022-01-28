Президент: Коррупция стала спусковым крючком январских потрясений

Nur Otan должна быть в авангарде объявленной мною беспощадной борьбы с коррупцией, выдвигать полезные инициативы по этой серьезнейшей проблеме. Ни для кого не секрет, что системная коррупция стала своего рода спусковым крючком январских потрясений. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

По его словам, важно сформировать в обществе абсолютное неприятие гражданами коррупционного поведения.

Это невозможно без мобилизации гражданского общества, неотъемлемой частью которого является партия. Поэтому партии предстоит наполнить новым содержанием свою антикоррупционную стратегию. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Ранее на съезде Касым-Жомарт Токаев был избран председателем партии Nur Otan. После этого глава государства расставил приоритеты и задачи перед членами партии.

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Кроме того, заявил о необходимости перезагрузки фракции Nur Otan в Мажилисе.