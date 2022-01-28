Нурсултан Назарбаев о партии Nur Otan: Вместе мы добились многого

Как отмечено на сайте Elbasy.kz, в ходе выступления Елбасы подчеркнул, что партия Nur Otan является главной политической силой страны.

Отстаивая интересы всех слоев общества, партия всегда стояла на защите нашей Независимости и государственности. Вместе мы добились многого. Самое главное – была создана надежная основа для дальнейшего развития Казахстана. Важно продолжать это поступательное движение вперед. Первый Президент Казахстана

Подчеркнув историческую значимость текущего съезда, Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что однопартийцы поддержат его предложение избрать Касым-Жомарта Токаева председателем партии Nur Otan.

За последние полтора года партия прошла через серьезную системную перезагрузку. Последним этапом этого процесса считаю передачу всей полноты управления партией действующему главе государства – Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Руководить партией должен человек, выдвинутый и поддержанный ею на президентских выборах. Сегодня под руководством президента Казахстана реализуется комплекс важнейших социально-экономических и политических реформ. Партия Nur Otan, обладая всеми необходимыми ресурсами, должна стать надежным помощником в их осуществлении. Елбасы

Первый Президент Казахстана отметил, что только при широкой поддержке общественности будут достигнуты значимые результаты масштабных реформ, направленных на укрепление независимости Казахстана.