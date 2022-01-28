Новые задачи «Nur Otan» - президент ориентировал партию извлечь уроки из ошибок

Прошедший 28 января 2022 года съезд партии «Nur Otan» завершился с ожидаемым всеми наблюдателями итогом.

И хотя новый глава партии не исключил того, что в конце года может быть поднят вопрос о целесообразности его дальнейшего председательства, сам факт передачи полномочий имеет огромное значение для развития политической стабильности в Казахстане.

Нужно подчеркнуть, что на XXI съезде партии вновь была актуализирована повестка прогрессивных преобразований. Строительство нового Казахстана будет невозможно без перестройки самой партии, которая должна стать движущей силой, выдвинутой Президентом трансформации. Эксперт ИМЭП Лидия Пархомчик

Новость по теме Касым-Жомарт Токаев избран председателем партии Nur Otan

Однако нужно понимать, что любое реформирование не означает начала всего с чистого листа. Отдельные попытки некоторых сил перечеркнуть прежние достижения под руководством Первого президента страны за прошедшие 30 лет не только не помогут приблизить желаемое будущее, но и контрпродуктивны по своей сути

Следует понимать, что условия, в которых развивается современный Казахстан, кардинально отличаются от ситуации в первые годы независимости. И в этом огромная историческая заслуга Первого Президента нашей страны, что никогда не должно быть забыто. Именно такой подход и был выдвинут на съезде партии ее новым председателем. В этом проявилась вся мудрость и дальновидность Главы государства. Безусловно, что такой подход и отношение к прошлому отвечает долгосрочным интересам развития самой казахстанской государственности. Эксперт ИМЭП Лидия Пархомчик

По мнению эксперта, президент Касым-Жомарт Токаев справедливо отметил, что по итогам прошлогодних выборов партия «Nur Otan» получила необходимый мандат доверия от народа. Теперь же перед партией встает задача на деле доказать свою способность реально решать социально-экономические проблемы населения. Потеря инициативы в данном вопросе чревата новым витком социальной напряженности.

В целом, Президент ориентировал партию власти и все руководство Казахстана извлечь уроки из совершенных ошибок прошлого. Только объективная и справедливая оценка пройденного исторического пути позволит Казахстану устранить недостатки и уверенно двигаться вперед. Эксперт ИМЭП Лидия Пархомчик