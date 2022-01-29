Касым-Жомарт Токаев в интервью расскажет о причинах январских событий

29 января в 20:00 телеканалы «Хабар» и «Хабар24» покажут эксклюзивное интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева, - написал Берик Уали на странице в Facebook.

Пресс-секретарь уточнил, что президент ответит на волнующие общество вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами Казахстана.

В начале января 2022 года массовые протесты из-за повышения цены на сжиженный газ в городах Казахстана переросли в беспорядки. Президент создал правительственную комиссию, которая приняла решение снизить цену на газ. Тем не менее протесты продолжились.

5 января Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. В некоторых городах несанкционированные акции переросли в столкновения с силовиками, погромы и мародерство.

Председатель Совбеза Токаев отметил организованность бесчинствующих в Алматы погромщиков и назвал их террористами, членами международных банд, которые прошли подготовку за рубежом. В стране был введен режим ЧП.