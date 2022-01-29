Жителю США предъявили обвинения в подготовке убийства Байдена

Обвинения предъявили жителю Канзаса Скотту Мерриману, который рассказал, что собрался убить президента США Джо Байдена, сообщает The Washington Post.

Впервые Скотт Мерриман позвонил в полицию города Индепенденс и предупредил, что едет в Вашингтон на встречу с Джо Байденом.

По словам обвиняемого, он якобы услышал голос, призвавший его «отрубить голову змеи в сердце нации». Мужчина отрицал, что под «змеей» он подразумевал Байдена.

Выяснилось, что Мерриман звонил в Белый дом, где оператор зафиксировал угрозы в адрес президента.

Агенты Секретной службы США остановили Мерримана на стоянке в штате Мэриленд. Мужчина согласился на обыск. Агенты обнаружили три патрона, оружия у подозреваемого не было.

По данным Секретной службы, Мерриман нарушил по меньшей мере два федеральных закона, в том числе тот, который запрещает угрожать причинением вреда президенту. Такое обвинение предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Каждый год президентам США поступают тысячи угроз. Секретная служба, которая отвечает за охрану президента, как правило ограничивает публикуемую информацию.

По данным Национального архива США, четыре американских президента были убиты во время пребывания на своем посту. Другие были объектами заговоров, которые так и не были осуществлены.