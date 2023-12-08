Сыну Джо Байдена предъявили обвинения по налогам

Хантеру Байдену предъявили обвинения по девяти налоговым статьям в Калифорнии. Это стало вторым обвинительным актом против сына президента, добавив топлива в скандал, который республиканцы раздувают в преддверии выборов 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Эти обвинения последовали за федеральными обвинениями в хранении огнестрельного оружия в штате Делавэр, согласно которым Байден незаконно получил револьвер в октябре 2018 года, сообщает The Guardian.



В случае осуждения Байдену грозит 17-летний срок заключения.

"Обвиняемый участвовал в четырехлетней схеме по неуплате по меньшей мере 1,4 млн долларов в виде самостоятельно начисленных федеральных налогов, которые он должен был заплатить за налоговые годы с 2016 по 2019 год. Обвиняемый тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни, вместо того чтобы оплачивать свои налоговые счета". из обвинительного заключения Хантера Байдена

Только в 2018 году Байден потратил более 1,8 млн долларов, включая примерно 772 тыс. долларов на снятие наличных, примерно 383 тыс. долларов на услуги женщин, примерно 151 тыс. долларов на одежду и аксессуары.



Адвокаты Байдена не ответили на запрос, а Белый дом отказался от комментариев.

Новое дело добавит хаоса в и без того неординарный предвыборный год, когда действующий президент будет иметь дело с последствиями возможного судебного процесса над его сыном, а его вероятный соперник Дональд Трамп столкнется с четырьмя отдельными уголовными делами и 91 обвинением.

