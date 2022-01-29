Не более двух сроков – Токаев заявил, что не будет менять Конституцию

Нужно заниматься одновременно и политической трансформацией общества, и экономическими преобразованиями. Это моя миссия. Во всяком случае, я не знаю, как долго буду президентом Казахстана, но абсолютно точно знаю, что в соответствии с Конституцией – не более двух сроков. Никакого переделывания законов и тем более Конституции не будет. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Ранее в интервью корреспонденту телеканала «Хабар» глава государства высказался о январских беспорядках. Он заявил, что на Алматы напали боевики, которые прилетели под видом гастарбайтеров, а одна из банд проживала в пятизвездочном отеле.

Президент также ответил на вопросы о переименовании Алматы и отставке Бакытжана Сагинтаева.