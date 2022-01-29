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Законодательство РК
21:04 29.01.2022

Не более двух сроков – Токаев заявил, что не будет менять Конституцию

президент РК Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что намерен возглавлять Казахстан не более двух сроков согласно Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.
Нужно заниматься одновременно и политической трансформацией общества, и экономическими преобразованиями. Это моя миссия. Во всяком случае, я не знаю, как долго буду президентом Казахстана, но абсолютно точно знаю, что в соответствии с Конституцией – не более двух сроков. Никакого переделывания законов и тем более Конституции не будет.Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Ранее в интервью корреспонденту телеканала «Хабар» глава государства высказался о январских беспорядках. Он заявил, что на Алматы напали боевики, которые прилетели под видом гастарбайтеров, а одна из банд проживала в пятизвездочном отеле.

Президент также ответил на вопросы о переименовании Алматы и отставке Бакытжана Сагинтаева. 

Тамила Языкова
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