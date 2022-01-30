Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:34 30.01.2022

Санкции США против России могут дестабилизировать мировую финансовую систему

США Россия санкции Фото: pixabay
Россия может нанести ответный удар по мировой экономике, прекратив поставки природного газа в Европу или организовав кибератаки на американскую и европейскую инфраструктуру, сообщает Zakon.kz.

Возможные ограничения США в отношении России могут вызвать финансовую панику и нанести существенный удар по мировой экономической системе, сообщает New York Times.

В частности, санкции могут вызвать сильную инфляцию, обвал фондового рынка и другие формы финансовой паники, которые «причинят боль американцам» – от миллиардеров до чиновников и среднего класса.

Официальные лица США обещают принять жесткие экономические меры, если Россия вторгнется в Украину, включая санкции в отношении ее крупнейших банков и финансовых учреждений.

Ни одна страна никогда не пыталась ввести широкие санкции против таких крупных финансовых институтов и экономики такого размера, как российская. А «быстрый и суровый» ответ, который обещали официальные лица США, может взбудоражить крупнейшие экономики, особенно в Европе, и даже поставить под угрозу стабильность мировой финансовой системы.The New York Times

Некоторые аналитики также предупреждают о потенциальной эскалации ситуации.

Россия может нанести ответный удар по экономике, прекратив поставки природного газа в Европу или организовав кибератаки на американскую и европейскую инфраструктуру.

Новость по теме

Пресс-конференция Байдена: основные моменты

Данияр Кунафин
Россия США
Казахстанцам могут предоставить льготный кредит на первый семейный автомобиль
29.01.2022
Названы пять самых крепких союзов по знакам зодиака
29.01.2022
Касым-Жомарт Токаев в интервью расскажет о причинах январских событий
29.01.2022
Глава ДГД Алматинской области освобожден от должности
29.01.2022
«Сквозь бурю» – видеообращение заснеженных полицейских появилось в Казнете
29.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости