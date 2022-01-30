Санкции США против России могут дестабилизировать мировую финансовую систему

Возможные ограничения США в отношении России могут вызвать финансовую панику и нанести существенный удар по мировой экономической системе, сообщает New York Times.

В частности, санкции могут вызвать сильную инфляцию, обвал фондового рынка и другие формы финансовой паники, которые «причинят боль американцам» – от миллиардеров до чиновников и среднего класса.

Официальные лица США обещают принять жесткие экономические меры, если Россия вторгнется в Украину, включая санкции в отношении ее крупнейших банков и финансовых учреждений.

Ни одна страна никогда не пыталась ввести широкие санкции против таких крупных финансовых институтов и экономики такого размера, как российская. А «быстрый и суровый» ответ, который обещали официальные лица США, может взбудоражить крупнейшие экономики, особенно в Европе, и даже поставить под угрозу стабильность мировой финансовой системы. The New York Times

Некоторые аналитики также предупреждают о потенциальной эскалации ситуации.

Россия может нанести ответный удар по экономике, прекратив поставки природного газа в Европу или организовав кибератаки на американскую и европейскую инфраструктуру.