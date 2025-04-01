Глобальное потепление приведет к мировой экономической депрессии — исследование

Глобальное потепление может нанести мировой экономике куда более разрушительный удар, чем считалось ранее, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли австралийские исследователи из Университета Нового Южного Уэльса, опубликовав результаты работы в журнале Environmental Research Letters (ERL).

Согласно новым расчетам, повышение температуры на 2°C приведет к снижению глобального ВВП на душу населения на 16% — это в десять раз больше, чем показывали прежние прогнозы. При сценарии потепления на 4°C, который близок к текущей климатической траектории, среднее мировое благосостояние может упасть на 40%, что сопоставимо с масштабной и затяжной экономической депрессией.

Ученые отмечают, что классические экономические модели десятилетиями недооценивали климатические риски, не учитывая, к примеру, одновременные катастрофы в разных частях света — засухи, наводнения, лесные пожары — и их каскадное влияние на глобальные цепочки поставок.

Из-за тесной взаимосвязи мировых рынков последствия затронут все страны. В то же время наибольший ущерб придется на тропические регионы, где сельское хозяйство может столкнуться с необратимым спадом. Развитые государства столкнутся с колоссальными затратами на восстановление инфраструктуры и ростом страховых издержек, а бедные страны могут попасть в долговую зависимость из-за нехватки ресурсов для адаптации.

Авторы подчеркивают: главная опасность потепления — не просто в изменении климата, а в тотальном снижении уровня жизни на планете.

Ранее сообщалось, что, если средняя температура на Земле поднимется на 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, миллионы людей окажутся в зонах, где выживание под открытым небом станет невозможным.