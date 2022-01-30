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10:17 30.01.2022

Трамп заявил об угрозе третьей мировой войны из-за Байдена

Трамп Байден Фото: pixabay
45-й президент США Дональд Трамп напомнил сторонникам о выводе войск из Афганистана и запуске ракет со стороны КНДР, сообщает Zakon.kz.

Из-за слабости и некомпетентности американского президента Джо Байдена возникает риск третьей мировой войны. С таким заявлением выступил бывший президент США Дональд Трамп перед своими сторонниками в штате Техас, сообщает РБК.

Слабость и некомпетентность Байдена создают реальный риск третьей мировой войны. Экс-президент США Дональд Трамп

Он объяснил это тем, что в период президентства Байдена КНДР проводит испытания баллистических ракет в еще большем количестве, чем раньше.

Кроме того, как отметил экс-президент, выход американских войск из Афганистана был «катастрофическим».

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