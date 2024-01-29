Трамп обвинил Байдена в угрозе Третьей мировой войны

Бывший президент и вероятный участник следующих президентских выборов в США Дональд Трамп выступил с громким заявлением после атаки дронов на американскую базу в Иордании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph, Дональд Трамп выступил с резкими обвинениями в адрес своего главного конкурента, действующего президента США Джо Байдена. Он заявил, что из-за действий Байдена мир оказался на грани Третьей мировой войны.

Трамп обрушился с критикой на Байдена, утверждая, что именно действия президентской администрации привели к нападению боевиков на американскую базу в Иордании. Экс-президент США выразил уверенность, что за нападением стоит Иран.

"Эта дерзкая атака на Соединенные Штаты – еще одно ужасное и трагическое последствие слабости и пораженчества Джо Байдена. Три года назад Иран был слаб, разорен и находился под полным контролем. Благодаря моей политике максимального давления иранский режим едва мог наскрести пару долларов на финансирование своих пособников-террористов", – заявил Дональд Трамп.

По словам Трампа, если бы он оставался президентом, "не было бы ни единого шанса" на то, что боевики осмелились бы атаковать американскую военную базу. Он напомнил, что в качестве главы Белого дома отменил "ядерную сделку" США с Ираном и вновь ввел против Тегерана экономические санкции. Трамп также заверил, что при его президентстве не могли бы произойти такие глобально значимые военные конфронтации, как российско-украинский военный конфликт и нападение ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

"Но вместо этого мы на грани Третьей мировой войны", – заключил Трамп.

В результате нападения на американскую базу в Иордании трое военнослужащих погибли и еще 34 человека получили травмы.

