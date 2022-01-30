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Законодательство РК
13:52 30.01.2022

Для чего нужно отключать мобильный интернет на ночь, рассказал IT-специалист

смартфон pixabay
Смартфон должен ночью спать, чтобы продлить жизнь аккумулятора. Подключенный мобильный интернет может навредить устройству, которому больше трех-четырех лет, рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин, передает Zakon.kz.

Эксперт отметил, что, если вы не установили специальные настройки обновления мобильных приложений исключительно по сети Wi-Fi, то именно ваш смартфон начнет подгружать их через мобильный интернет.

В интервью агентству «Прайм» Кашкин подчеркнул, что за ночь владельцы гаджета могут израсходовать значительную часть пакета мобильного трафика.

Кроме того, добавил специалист, в это время есть и опасность перегрева смартфона, а также изменения геометрии аккумулятора.

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