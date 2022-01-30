Для чего нужно отключать мобильный интернет на ночь, рассказал IT-специалист

Эксперт отметил, что, если вы не установили специальные настройки обновления мобильных приложений исключительно по сети Wi-Fi, то именно ваш смартфон начнет подгружать их через мобильный интернет.

В интервью агентству «Прайм» Кашкин подчеркнул, что за ночь владельцы гаджета могут израсходовать значительную часть пакета мобильного трафика.

Кроме того, добавил специалист, в это время есть и опасность перегрева смартфона, а также изменения геометрии аккумулятора.