В трех областях России отключают мобильный интернет по ночам

Власти Псковской, Новгородской и Ленинградской областей России объявили об отключении сетей мобильного интернета LTE в течение пяти ночей, с 25 по 30 января, сообщает Zakon.kz.

По официальной версии, причиной заявленного отключения является необходимость проведения работ по перенастройке частотного вещания на оборудовании.

Первыми о веерном отключении сообщили власти Псковской области.

"В связи с проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования в период с 25 января до 30 января включительно в ночное время, с 23:00 до 6:00, на территории Псковской области не будет работать мобильный интернет стандарта LTE всех операторов связи. Интернет в формате 3G работать будет, но он устарел, и на многих территориях его просто нет. Поэтому будут сбои".

Затем сообщение похожего характера опубликовали власти Новгородской (26 января) и Ленинградской (в ночь на 27 января) областей.

Также перебои сети наблюдались в Якутии – Минцифры объясняло массовые сбои в работе мессенджеров в республике профилактическими работами, согласованными с Роскомнадзором.

В нескольких российских СМИ связывают отключение интернета на северо-западе РФ с попыткой перехватить беспилотники, запускаемые Украиной.

На прошлой неделе Минобороны РФ впервые с начала войны сообщило о перехвате беспилотника ВСУ под Петербургом.

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