В трех областях России отключают мобильный интернет по ночам
По официальной версии, причиной заявленного отключения является необходимость проведения работ по перенастройке частотного вещания на оборудовании.
Первыми о веерном отключении сообщили власти Псковской области.
"В связи с проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования в период с 25 января до 30 января включительно в ночное время, с 23:00 до 6:00, на территории Псковской области не будет работать мобильный интернет стандарта LTE всех операторов связи. Интернет в формате 3G работать будет, но он устарел, и на многих территориях его просто нет. Поэтому будут сбои".
Затем сообщение похожего характера опубликовали власти Новгородской (26 января) и Ленинградской (в ночь на 27 января) областей.
Также перебои сети наблюдались в Якутии – Минцифры объясняло массовые сбои в работе мессенджеров в республике профилактическими работами, согласованными с Роскомнадзором.
В нескольких российских СМИ связывают отключение интернета на северо-западе РФ с попыткой перехватить беспилотники, запускаемые Украиной.
На прошлой неделе Минобороны РФ впервые с начала войны сообщило о перехвате беспилотника ВСУ под Петербургом.
Ранее мы писали, что хуситы попали ракетой по танкеру, перевозившему российскую нефть.