Чем известен новый аким Алматы Ерболат Досаев

Ерболат Досаев родился 25 мая 1970 года в Алматы. Окончил Алматинский энергетический институт и Московский государственный технический университет имени Баумана. Женат, воспитывает двоих детей. Владеет казахским, русским, английским языками.

Карьеру начал в 1993 году в качестве менеджера в компании «Искер». В следующем году уже был заместителем директора компании «Вега», а также директором фирмы «Акцепт». С 1996 по 1997 год работал директором, первым вице-президентом, гендиректором корпорации «Акцепт».

В 1997 году перешел работать в «Банк Туран-Алем», который позже был переименован в «БТА Банк». Там он был заместителем председателя правления. Проработав полгода, 25-летний Досаев пошел на повышение, стал председателем правления Алматинского торгово-финансового банка, ныне известного как «АТФ Банк».

В 1998 году перешел на госслужбу – был советником премьер-министра, работал вице-министром энергетики, индустрии и торговли, вице-министром финансов, председателем Агентства по регулированию естественных монополий.

В 33 года стал министром финансов, управляющим Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Казахстане.

С 2004 по 2006 год работал министром здравоохранения. Когда он был главным врачом страны, случился скандал: 133 ребенка заразились ВИЧ-инфекцией в стенах шымкентских больниц, девять из них впоследствии умерли. По делу о массовом заражении были осуждены 25 человек. Должностей лишились Ерболат Досаев и аким Южно-Казахстанской области Болат Жылкышиев.

После этого Досаев шесть лет работал в частном секторе: был в совете директоров Lancaster Group Kazakhstan. Это холдинг, который представлен в таких секторах, как промышленная инфраструктура, нефтегазовый сервис, фармацевтика, логистика, финансовые услуги, гостиничный бизнес и образование.

Также был в совете директоров «Казинвестбанка», который сейчас уже не существует.

В 2012 году Досаев вернулся на госслужбу, став министром экономического развития и торговли. С 2013 по 2014 год – министр экономики и бюджетного планирования, с 2014 по 2016 год – министр национальной экономики.

В марте 2016 года Ерболат Досаев объявил, что с июля 2016 года 1,7 млн гектаров земли сельхозназначения выставят на торги через аукционы. Граждане, обеспокоенные тем, что у иностранцев появится возможность арендовать и покупать казахстанские земли, вышли на митинги.

В итоге Нурсултан Назарбаев созвал расширенное заседание правительства и объявил Досаеву неполное служебное соответствие.

Пока говорил Назарбаев, Досаев уже принял решение об отставке.

Нурсултан Абишевич, с учетом сложившейся ситуации в обществе, с учетом всех обсуждений, которые происходят, хотел бы попросить вас принять мою отставку с должности министра национальной экономики. Ерболат Досаев

Нурсултан Назарбаев назвал Ерболата Досаева одним из эффективных министров, но все же принял отставку.

После ухода из министерства Досаев стал главой холдинга «Байтерек», в который входят «Банк развития Казахстана», Фонд развития предпринимательства «Даму», «Отбасы банк» и др.

С 2017 по 2019 год работал заместителем премьер-министра Бакытжана Сагинтаева, где отвечал за экономический блок.

С февраля 2019 по январь 2022 был главой Национального банка Казахстана.