Ерболат Досаев назначен заместителем руководителя Администрации президента РК

Бывший аким Алматы Ерболат Досаев получил новую должность. Он назначен заместителем руководителя Администрации президента (АП) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 19 сентября 2025 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Указом главы государства Досаев Ерболат Аскарбекович назначен заместителем руководителя Администрации президента Республики Казахстан".

Ерболат Досаев родился 21 мая 1970 года в Алматы. В 1993 году окончил Алматинский энергетический институт, а также Московский государственный технический университет имени Баумана по специальности "Инженер электронной техники".

Начинал карьеру в частных компаниях. Так, в 1997 году стал генеральным директором корпорации "Акцепт". После был заместителем председателя правления "Банк Туран-Алем" и председателем правления "Алматинский торгово-финансовый банк".

Уже в 1998 году он стал советником премьер-министра, а потом вице-министром энергетики, индустрии и торговли. В 2000 году получил должность вице-министра финансов Казахстана. Май 2001 года – март 2002 года – председатель совета директоров АО "Банк развития Казахстана". В ноябре 2001 года стал председателем Агентства по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.

В июне 2003 года Досаева назначили на должность министра финансов, а в апреле 2004 года он стал министром здравоохранения. В 2006-2012 годах – председатель совета директоров "КазИнвестБанк". С сентября 2012 года – министр экономического развития и торговли (в дальнейшем министр экономики и бюджетного планирования). С 6 августа 2014 года – министр национальной экономики.

В 2016 году возглавил национальный управляющий холдинг "Байтерек". 29 августа 2017 года стал заместителем премьер-министра. С 25 февраля 2019 года по 31 января 2022 года занимал должность председателя Национального банка РК.

Отметим, что должность руководителя Администрации президента РК с 6 февраля 2024 года занимает Айбек Дадебаев.

31 января 2022 года указом президента Ерболат Досаев был назначен акимом Алматы. От этой должности был освобожден 24 мая 2025 года. В этот же день указом главы государства новым акимом Алматы стал Дархан Сатыбалды.