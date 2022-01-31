Бакытжан Сагинтаев освобожден от должности акима Алматы

Указом главы государства Сагинтаев Бакытжан Абдирович освобожден от должности акима города Алматы в связи с переходом на другую работу, – говорится в официальном сообщении.

Бакытжан Сагинтаев был назначен на эту должность 28 июня 2019 года.

Теперь акимом Алматы является Ерболат Досаев.

Бакытжан Сагинтаев родился 13 октября 1963 года.

В 1985 году окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова по специальности «Экономист».

Трудовой стаж:

· преподаватель кафедры политэкономии Алма-Атинского института народного хозяйства (1985-1988);

· ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры социологии Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1988-1992);

· президент туристско-коммерческой фирмы «Маруе» (1992-1993);

· генеральный директор АО «Казмет» (1993-1997);

· главный специалист, заместитель генерального директора ЗАО «ЛУКойлнефтегазстрой-К» (1997-1998);

· заместитель акима Жамбылской области (02.1998 – 02.1999);

· заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса (06.1999 – 10.1999);

· председатель правления ЗАО «Фонд развития малого предпринимательства» (12.1999 – 01.2001);

· заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (01.2001 – 08.2002);

· первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (09.2002 – 29.09.2004);

· председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (29.09.2004 – 11.12.2007);

· руководитель Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (11.12.2007 – 30.09.2008);

· аким Павлодарской области (30.09.2008 – 20.01.2012);

· министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (20.01.2012 – 09.2012);

· первый заместитель председателя Народно-демократической партии «Нур Отан» (09.2012 – 01.2013);

· первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан – министр регионального развития Республики Казахстан (16.01.2013 – 11.2013);

· первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан (06.11.2013; переназначен 04.04.2014; переназначен с 30.04.2015 – 09.09.2016);

· премьер-министр Республики Казахстан (09.09.2016 – 21.02.2019);

· государственный секретарь Республики Казахстан (01.03.2019 – 24.03.2019);

· руководитель Администрации президента Республики Казахстан (24.03.2019 – 06.2019);

· аким города Алматы (28.06.2019 – 31.01.2022).