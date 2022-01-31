Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам

Сегодня я передал свой пост новому акиму. Ровно 720 дней назад президент доверил мне возглавить акимат Алматы. Я благодарен главе государства за это. Я был вместе с вами 24/7, как и мои соратники. Работал честно, чтобы делать жизнь в городе лучше, – отметил Сагинтаев на странице в Facebook.

По его словам, для правильного выстраивания работы были определены перспективы и видение развития города. Также была принята долгосрочная стратегия «Алматы-2050».

На основе президентского принципа «Город без окраин» мы приняли комплексную программу «Новый Алматы», сделав упор на разрешение проблем присоединенных районов. В повестку дня мы поставили вопросы развития Алматы как агломерации для решения социальных вопросов и создания рабочих мест в пригородах – четырех районах области, граничащих с городом, – добавил экс-аким.

Бакытжан Сагинтаев уточнил, что укреплена система здравоохранения.

Всего за год мы ввели три инфекционных госпиталя с самым современным оборудованием. В период пандемии не допустили кризиса системы здравоохранения. Приняли программу форсированного строительства школ. Только в 2021 году мы построили 33 новые школы, что стало кардинальным шагом по снижению дефицита мест в школах. Бакытжан Сагинтаев

Экс-аким уточнил, что для улучшения экологии приняты два системных решения: посадка миллиона деревьев и перевод ТЭЦ-2 на газ.

Вся моя работа была у вас на виду. Мы много встречались. Еженедельно я общался с вами через Akimat LIVE. Постоянно вас информировали о нашей работе. Я ухожу с чистым сердцем. Благодарю горожан за совместную работу! Желаю нашему городу и всем алматинцам счастливой Судьбы! Алматы навсегда в моем сердце. Экс-аким Алматы Бакытжан Сагинтаев

31 января указом президента Касым-Жомарта Токаева Бакытжан Сагинтаев освобожден от должности акима Алматы.

Теперь акимом Алматы является Ерболат Досаев.