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Законодательство РК
07:27 01.02.2022

Оружие изъяли у жителя Алматинской области

Оружие Алматинская область Фото: pixabay
Житель Талгарского района сообщил, что не владеет информацией о происхождении оружия. Спрятал ружье его сводный брат, который находится под арестом, сообщает Zakon.kz.

Полицейские Талгарского района во время проведения ОПМ «Правопорядок» установили 37-летнего жителя района, который незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие.

В ходе санкционированного обыска полицейские в огороде частного дома подозреваемого обнаружили гладкоствольное ружье итальянского производства марки F.LLI PIETTA 12-го калибра.Пресс-служба ДП Алматинской области

Задержанный сообщил, что не владеет информацией о происхождении оружия. Спрятал ружье его сводный брат, который в настоящее время находится под следствием и арестован полицией ДП Алматы.

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 287, ч. 3 УК РК.

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