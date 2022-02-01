07:27 01.02.2022
Оружие изъяли у жителя Алматинской области
Фото: pixabay
Житель Талгарского района сообщил, что не владеет информацией о происхождении оружия. Спрятал ружье его сводный брат, который находится под арестом, сообщает Zakon.kz.
Полицейские Талгарского района во время проведения ОПМ «Правопорядок» установили 37-летнего жителя района, который незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие.
В ходе санкционированного обыска полицейские в огороде частного дома подозреваемого обнаружили гладкоствольное ружье итальянского производства марки F.LLI PIETTA 12-го калибра.Пресс-служба ДП Алматинской области
Задержанный сообщил, что не владеет информацией о происхождении оружия. Спрятал ружье его сводный брат, который в настоящее время находится под следствием и арестован полицией ДП Алматы.
По факту возбуждено уголовное производство по ст. 287, ч. 3 УК РК.