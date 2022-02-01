Оружие изъяли у жителя Алматинской области

Полицейские Талгарского района во время проведения ОПМ «Правопорядок» установили 37-летнего жителя района, который незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие.

В ходе санкционированного обыска полицейские в огороде частного дома подозреваемого обнаружили гладкоствольное ружье итальянского производства марки F.LLI PIETTA 12-го калибра. Пресс-служба ДП Алматинской области

Задержанный сообщил, что не владеет информацией о происхождении оружия. Спрятал ружье его сводный брат, который в настоящее время находится под следствием и арестован полицией ДП Алматы.

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 287, ч. 3 УК РК.