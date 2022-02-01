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07:56 01.02.2022

Тяжелый вариант «Омикрона» угрожает пожилым людям

Омикрон пожилые люди Фото: pixabay
В японском медицинском центре увеличилось число пожилых пациентов, госпитализированных с пневмонией. Директор медцентра Акира Кано отметил, что заявления о смягчении течения болезни далеки от того, что он видел на практике, сообщает Zakon.kz.

Медицинские эксперты в Японии подняли тревогу в связи с заметным увеличением числа пожилых пациентов, госпитализированных с острой пневмонией после заражения «Омикроном», сообщает Express.

В медицинском центре Фудзимино увеличилось число пациентов в возрасте 60 лет и старше. Более половины из них госпитализированы с пневмонией и нуждаются в аппаратах ИВЛ.

У госпитализированных пациентов развиваются серьезные симптомы. Пожилые пациенты дважды получали вакцины, но это было давно.Директор медцентра Акира Кано

Акира Кано добавил, что заявления о смягчении «Омикрона» далеки от того, что он видел на практике.

Вариант «Омикрон» выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября 2021 года. По мнению ученых, многие изменения в геноме вируса указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам.

Данияр Кунафин
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