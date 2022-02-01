07:56 01.02.2022
Тяжелый вариант «Омикрона» угрожает пожилым людям
Фото: pixabay
В японском медицинском центре увеличилось число пожилых пациентов, госпитализированных с пневмонией. Директор медцентра Акира Кано отметил, что заявления о смягчении течения болезни далеки от того, что он видел на практике, сообщает Zakon.kz.
Медицинские эксперты в Японии подняли тревогу в связи с заметным увеличением числа пожилых пациентов, госпитализированных с острой пневмонией после заражения «Омикроном», сообщает Express.
В медицинском центре Фудзимино увеличилось число пациентов в возрасте 60 лет и старше. Более половины из них госпитализированы с пневмонией и нуждаются в аппаратах ИВЛ.
У госпитализированных пациентов развиваются серьезные симптомы. Пожилые пациенты дважды получали вакцины, но это было давно.Директор медцентра Акира Кано
Акира Кано добавил, что заявления о смягчении «Омикрона» далеки от того, что он видел на практике.
Вариант «Омикрон» выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября 2021 года. По мнению ученых, многие изменения в геноме вируса указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам.