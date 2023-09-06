15 человек госпитализировали с сибирской язвой в Акмолинской области

Число пациентов, госпитализированных с подозрением на сибирскую язву в Акмолинской области, увеличилось до 15 человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Минздраве РК, 13 случаев заболевания с подозрением на сибирскую язву зарегистрировали в Жаркаинском районе и два – в Есильском. Все заболевшие работают в ТОО "Ушкарасу", расположенном в одноименном селе Жаркаинского района.

"Заболевание людей связано с контактом, разделкой, участием в забое, транспортировке к месту утилизации мяса больных животных. Все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение ЦРБ города Есиль Есильского района Акмолинской области с диагнозом "сибирская язва", из них 15 – с подтвержденным диагнозом сибирской язвы (10 с лабораторно подтвержденными, пятеро с клиническими)", – говорится в сообщении министерства.

Сейчас пациенты в состоянии средней тяжести, они получают соответствующее лечение. 35 контактных лиц находятся под медицинским наблюдением.





"По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы в 16 из 21 пробы мяса обнаружено ДНК сибирской язвы. Во всех обследованных очагах проведена заключительная дезинфекция. Создан штаб под руководством заместителя акима области. Решением штаба с 31 августа объявлен карантин на территории села Ушкарасу. Введены ограничительные меры на вывоз сельхозпродукции. Уничтожено путем сжигания 536 кг мяса. Мясо за пределы региона не вывезено. Ведется работа по ликвидации очага заражения", – отчитались в Министерстве здравоохранения.

По данным Минздрава, противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия по локализации очага сибирской язвы продолжаются. Ситуация находится под контролем, заверили в министерстве.

О том, как сейчас живет закрытое на карантин из-за сибирской язвы село Ушкарасу, читайте здесь.