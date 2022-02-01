08:11 01.02.2022
Внесены изменения в состав Бюро политсовета Nur Otan
Фото: Nur Otan
31 января постановлением политического совета партии (согласно пункту 9.4. устава) был утвержден новый состав Бюро политсовета партии Nur Otan, сообщает Zakon.kz.
В новый состав Бюро политсовета утверждены:
Касым-Жомарт Токаев – президент Казахстана, председатель партии;
Маулен Ашимбаев – председатель Сената;
Ерлан Кошанов – руководитель Администрации президента;
Ерлан Саиров – депутат Мажилиса;
Дархан Кыдырали – председатель правления «Егемен Қазақстан»;
Аббат Урисбаев – депутат маслихата Мангистауской области;
Ляззат Калтаева – депутат Сената;
Геннадий Зенченко – директор КТ «Зенченко и К»;
Элина Паули – замдиректора НИЦ «Молодежь».