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Законодательство РК
08:11 01.02.2022

Внесены изменения в состав Бюро политсовета Nur Otan

Центральный аппарат партии Фото: Nur Otan
31 января постановлением политического совета партии (согласно пункту 9.4. устава) был утвержден новый состав Бюро политсовета партии Nur Otan, сообщает Zakon.kz.

В новый состав Бюро политсовета утверждены:

  1. Касым-Жомарт Токаев – президент Казахстана, председатель партии;

  2. Маулен Ашимбаев – председатель Сената;

  3. Ерлан Кошанов – руководитель Администрации президента;

  4. Ерлан Саиров – депутат Мажилиса;

  5. Дархан Кыдырали – председатель правления «Егемен Қазақстан»;

  6. Аббат Урисбаев – депутат маслихата Мангистауской области;

  7. Ляззат Калтаева – депутат Сената;

  8. Геннадий Зенченко – директор КТ «Зенченко и К»;

  9. Элина Паули – замдиректора НИЦ «Молодежь».

Данияр Кунафин
Nur Otan Ашимбаев Маулен Токаев Касым-Жомарт
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