Ерлан Кошанов зарегистрирован депутатом Мажилиса

На сайте Центральной избирательной комиссии Казахстана появилось сообщение о регистрации депутата Мажилиса Парламента РК Ерлана Кошанова.

В соответствии со ст. 12, 45, 46, пп. 5, 6 ст. 97-1, ст. 98 Конституционного закона РК от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» и выпиской из постановления Бюро политсовета партии Nur Otan от 31 января 2022 года ЦИК РК постановил: передать вакантный мандат депутата Мажилиса Парламента РК члену общественного объединения партии Nur Otan Кошанову Ерлану Жакановичу; зарегистрировать Кошанова Ерлана Жакановича депутатом Мажилиса Парламента РК; вручить Кошанову Ерлану Жакановичу соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

Кошанов Ерлан Жаканович родился 14 августа 1962 года.

В 1984 году окончил Джезказганский филиал Карагандинского политехнического института, в 1991 году – Высшую коммерческую школу при Академии внешней торговли СССР, в 1999 году – Казахскую государственную академию.

Трудовой стаж:

· слесарь, мастер обогатительной фабрики НПО «Джезказганцветмет» (1986-1988);

· инструктор, заведующий отделом Джезказганского обкома ЛКСМК (1988-1990);

· ведущий, главный специалист, начальник отдела, заместитель председателя, председатель Жезказганского областного комитета по ВЭС (1990-1995);

· представитель правительства Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан (02.1999 – 06.2003);

· заместитель руководителя канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (10.2001 – 06.2003);

· вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (06.2003 – 02.2006);

· председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (02.2006 – 03.2007);

· заместитель руководителя канцелярии премьер-министра – представитель правительства в Мажилисе, Парламенте (2007 – 02.2012);

· руководитель канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (02.02.2012 – 03.2017);

· аким Карагандинской области (14.03.2017, полномочия продлены с 17.06.2019 – 09.2019);

· руководитель Администрации президента Республики Казахстан (с 18.09.2019).

31 января 2022 года Ерлан Кошанов вошел в новый состав Бюро политсовета партии Nur Otan.

1 февраля ЦИК внес представление о прекращении полномочий депутата Мажилиса — председателя нижней палаты Парламента РК Нурлана Нигматулина.