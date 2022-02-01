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Законодательство РК
12:21 01.02.2022

Эффективный управленец — что сделал Нурлан Нигматулин на должности спикера Мажилиса

Нурлан Нигматулин Фото: Ж.Куспанова
Нурлан Нигматулин по собственному желанию ушел с должности спикера Мажилиса Парламента, которому он отдал много лет, сообщает Zakon.kz.

Экс-председатель нижней палаты Парламента Республики Казахстан Нурлан Нигматулин, как никто другой, понимает законотворческую деятельность, он многое сделал для развития парламентаризма и сделал это в высшей степени профессионально, с душой и сердцем.

Нурлан Нигматулин не раз подтверждал статус высокоэффективного управленца в высшем законодательном органе страны. Он — один из первых инициаторов и организаторов построения справедливого диалога между фракциями и абсолютного равного доступа депутатов к решению различных вопросов.

Одно из ярких качеств бывшего спикера — умение выстроить на высшем уровне взаимодействие депутатского корпуса с правительством, средствами массовой информации, местными исполнительными органами власти и, конечно же, с избирателями.

За годы, которые Нурлан Нигматулин посвятил парламентской деятельности, были максимально расширены возможности работы депутатов Мажилиса с экспертным сообществом, представителями политических партий, не вошедших в парламент, а также гражданского сектора и блогосферы.

Необходимо отметить запуск прямых трансляций пленарных заседаний Мажилиса, «правительственных часов», презентаций законопроектов, заседаний комитетов и рабочих групп. Депутаты Мажилиса стали активнее в социальных сетях, значит, более доступными для населения республики.

Талант харизматичного, образованного, грамотного организатора, имеющего интересный послужной список, ярко проявился в конце девяностых годов, когда Нигматулин работал в Администрации президента, был заместителем акима новой столицы Казахстана. Ему помогал богатый опыт работы и на производстве, и в бизнесе, и в исполнительной власти.

Эффективный, востребованный управленец на любом участке работы мог правильно выстроить процессы, добиться поставленных перед собой целей и успешно мотивировать на это коллег.

Законотворческую деятельность экс-спикер сочетал с партийной работой, в этой сфере у него также накоплен большой опыт. Нурлан Нигматулин был первым заместителем Народно-Демократической партии «Нур Отан» и, будучи председателем Мажилиса пятого созыва, руководил фракцией. Закономерным итогом этого стало то, что летом 2016 года и в январе 2021 года Нигматулин вновь единогласно избирался председателем Мажилиса Парламента.

В официальном табеле о рангах спикер Мажилиса - третье лицо в государстве. И когда Нурлана Нигматулина спрашивали, как он расценивает этот государственный пост, он отвечал, что для него это, прежде всего, высокая честь и огромная ответственность.

Еще в самом начале председательствования в Мажилисе, Нурлан Нигматулин одной из своих первоочередных задач отметил формирование широкого партнерского диалога по всем проблемам, с которыми сталкивается общество и которые должны быть заботой парламента.

Он хотел сделать и сделал все, чтобы Мажилис стал эффективной диалоговой площадкой, на которой все общественные и политические силы страны, неправительственные организации, политические партии, не представленные в парламенте, имеют возможность обмениваться мнениями по всем общественно значимым вопросам.

Нигматулин понимал, что формат многопартийного парламента предполагает поддержание активного политического диалога, где не обойтись без разного рода обсуждений, дискуссий, дебатов, переговоров.

С приходом Нурлана Нигматулина на пост спикера, Мажилис ожил. При нем были рассмотрены законопроекты, касающиеся вопросов противодействия терроризму и экстремизму, регулирования миграции, здравоохранения и социально-трудовых отношений, развития местного самоуправления,  экологии, транспорта, деятельности судов и многие другие.

Экс-председатель палаты старался учитывать интересы общества в законодательной работе, вести с ним диалог, грамотно и убедительно доводить суть новых правовых норм и на основе этого принимать качественные законы, отвечающие интересам страны, интересам народа.

Бесценный опыт был накоплен бывшим спикером Мажилиса и в международной сфере. Он считал важным расширять сотрудничество и сумел наладить целенаправленные перспективные связи с парламентариями многих стран мира.

Нурлан Нигматулин говорил, что «открыт к диалогу с конструктивными силами, но не с теми, кто декларирует пустые лозунги». Свои слова экс-спикер всегда подтверждал делом и результатами.

1 февраля ЦИК внес представление о прекращении полномочий депутата Мажилиса — председателя нижней палаты Парламента РК Нурлана Нигматулина.

Выступая перед депутатским корпусом, Нурлан Нигматулин высказался о своей деятельности в Мажилисе почти за 10 лет работы в должности председателя нижней палаты Парламента.

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