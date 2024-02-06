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Стала известна причина отсутствия спикера Мажилиса на пленарном заседании

Казахстан Кошанов Мажилис Фото: Zakon.kz
Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов ушел на больничный, сообщает Zakon.kz.

О том, что Ерлан Кошанов ушел на больничный, подтвердили в пресс-службе Мажилиса. Также добавили, что он заболел коронавирусом.

6 февраля в Мажилисе прошло пленарное заседание с участием президента, на котором утвердили кандидатуру Олжаса Бектенова в качестве премьер-министра Казахстана. Ранее он занимал должность руководителя Администрации Президента.

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