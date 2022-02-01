Полномочия президента Армении официально прекращены

Соответствующий документ опубликован на странице в Facebook законодательного органа страны.

Считать прекращенными полномочия президента Республики Армения Армена Саркисяна, – говорится в протоколе.

Как отмечено в публикации РИА Новости, Саркисян 23 января заявил о своей отставке.

Основной причиной он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.

Саркисян был избран главой государства в 2018 году. После конституционных реформ 2015 года страна перешла на парламентскую форму правления. Таким образом, полномочия президента являются исключительно представительскими, сам он избирается парламентом сроком на семь лет.

По данным издания, внеочередные выборы президента республики проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии.

До этого исполнять обязанности главы государства будет спикер парламента.