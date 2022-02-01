Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:36 01.02.2022

Полномочия президента Армении официально прекращены

прекращение полномочий Фото: president.am
Спикер парламента Армении Ален Симонян 1 февраля подписал заявление об отставке президента Армена Саркисяна, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на странице в Facebook законодательного органа страны.

Считать прекращенными полномочия президента Республики Армения Армена Саркисяна, – говорится в протоколе.

Как отмечено в публикации РИА Новости, Саркисян 23 января заявил о своей отставке.

Основной причиной он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.

Саркисян был избран главой государства в 2018 году. После конституционных реформ 2015 года страна перешла на парламентскую форму правления. Таким образом, полномочия президента являются исключительно представительскими, сам он избирается парламентом сроком на семь лет. 

По данным издания, внеочередные выборы президента республики проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии.

До этого исполнять обязанности главы государства будет спикер парламента.

Анастасия Московчук
Саркисян Армен Армения
Ерболат Досаев назначен акимом Алматы
31.01.2022
Айнура Сергазиева назначена зампредседателя Агентства по делам госслужбы
31.01.2022
Бакытжан Сагинтаев освобожден от должности акима Алматы
31.01.2022
Мужчина бросил двухлетнего ребенка в алматинской больнице и скрылся
31.01.2022
Часть функций в сфере миграции передана из МВД в Минтруда
31.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости