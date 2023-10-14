Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление от 13 октября опубликовано на официальном сайте президента Республики Армения.

"13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года, и о принятии заявления "Об обратном признании юрисдикции Международного уголовного суда", - говорится в тексте.

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда 3 октября 2023 года. Этой мерой власти Армении рассчитывают привлечь к ответственности в МУС руководство Азербайджана.

