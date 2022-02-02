Еще одна сборная по футболу получила путевку на ЧМ-2022

Команда Южной Кореи завоевала право выступить на будущем Мундиале после матча квалификационного раунда с представителями Сирии. Победу в поединке со счетом 2:0 одержали корейцы. После этого успеха сборная Южной Кореи, набрав 20 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы А после 8 игр, что позволило ей досрочно завоевать путевку в Катар.

Гостевую победу корейским футболистам принесли голы Ким Чжин Су и Квон Чан Хун. Ранее из этой группы сборная Ирана обеспечила себе участие в основном этапе мирового первенства. Тем самым корейская дружина стала 15 командой, которая поедет на ЧМ-2022.

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