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Законодательство РК
11:27 02.02.2022

Парламент поддержал отмену пожизненного председательствования Елбасы в Совбезе

Елбасы, председательство, Совбез, АНК, отмена, парламент Фото: elbasy.kz
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты согласились с поправками сенаторов в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК», в котором говорится об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе, передает Zakon.kz.

На заседании мажилисмены рассмотрели законопроект РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК». Документ содержит поправки об отмене пожизненного председательства Нурсултана Назарбаева в АНК и Совбезе.

Между тем в Сенате в проект закона были внесены еще изменения. В частности, сенаторы предложили отменить необходимость согласования с Елбасы госинициатив. После этого законопроект вернули в Мажилис на согласование. Сегодня депутаты Мажилиса поддержали внесенные Сенатом поправки.

Как ранее отмечал депутат Канат Нуров, в законопроекте содержатся все необходимые поправки в конституционные законы о «Первом Президенте РК – Елбасы», «Об Ассамблее народа Казахстана» и «О Совете Безопасности РК» в части того, что теперь председательство в АНК и СБ по праву принадлежит президенту РК – по должности, а не по личности.

Таким образом, закон считается принятым и направляется на подпись президенту страны. 

Назарбаев получил право пожизненно возглавлять Совбез в июле 2018 года.

5 января 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности.

Оксана Скибан
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