Бауыржан Байбек обратился к казахстанцам

Он напомнил, что на XXI съезде Nur Otan председателем партии единогласно был избран Касым-Жомарт Токаев.

Считаю, что у Nur Otan сегодня есть все необходимое – люди, опыт, ресурсы и инфраструктура для обеспечения широкой общественно-политической поддержки намеченных системных реформ президента страны, – отметил он.

Перед Nur Otan поставлены совершенно новые задачи, требующие свежих подходов и взглядов.

Поэтому я подал соответствующее заявление об освобождении от занимаемой должности председателю партии Касым-Жомарту Токаеву. Сегодня оно было удовлетворено, – продолжил Байбек.

Он уточнил, что более 20 лет проработал на государственной и партийной службе.

Дважды, в общей сложности почти шесть лет, – первым заместителем председателя Nur Otan, порядка трех лет – заместителем руководителя Администрации президента, четыре года – акимом Алматы. Какую бы должность не занимал, за какой бы участок не отвечал, я всегда старался вносить свой посильный вклад в укрепление независимости нашей родины, обеспечение внутриполитической стабильности и согласия в обществе, повышение благополучия граждан страны, – говорится в обращении.

Считаю, что в это судьбоносное для нашей страны время каждый гражданин, независимо от своих взглядов и убеждений, должен сплотиться вокруг главы государства, поддержать курс важных социально-экономических и политических реформ во имя процветания независимого Казахстана и достойного будущего наших детей. Убежден, что Nur Otan сможет внести свой вклад в эту работу, – заключил Байбек.