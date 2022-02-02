15:45 02.02.2022
Бауыржан Байбек обратился к казахстанцам
Фото: пресс-служба ПМ РК
Бывший первый заместитель партии Nur Otan Бауыржан Байбек написал прощальный пост в Facebook, сообщает Zakon.kz.
Он напомнил, что на XXI съезде Nur Otan председателем партии единогласно был избран Касым-Жомарт Токаев.
Считаю, что у Nur Otan сегодня есть все необходимое – люди, опыт, ресурсы и инфраструктура для обеспечения широкой общественно-политической поддержки намеченных системных реформ президента страны, – отметил он.
Перед Nur Otan поставлены совершенно новые задачи, требующие свежих подходов и взглядов.
Поэтому я подал соответствующее заявление об освобождении от занимаемой должности председателю партии Касым-Жомарту Токаеву. Сегодня оно было удовлетворено, – продолжил Байбек.
Он уточнил, что более 20 лет проработал на государственной и партийной службе.
Дважды, в общей сложности почти шесть лет, – первым заместителем председателя Nur Otan, порядка трех лет – заместителем руководителя Администрации президента, четыре года – акимом Алматы. Какую бы должность не занимал, за какой бы участок не отвечал, я всегда старался вносить свой посильный вклад в укрепление независимости нашей родины, обеспечение внутриполитической стабильности и согласия в обществе, повышение благополучия граждан страны, – говорится в обращении.
Считаю, что в это судьбоносное для нашей страны время каждый гражданин, независимо от своих взглядов и убеждений, должен сплотиться вокруг главы государства, поддержать курс важных социально-экономических и политических реформ во имя процветания независимого Казахстана и достойного будущего наших детей. Убежден, что Nur Otan сможет внести свой вклад в эту работу, – заключил Байбек.
Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Бауыржану Байбеку
Новость по теме