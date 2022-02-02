Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:45 02.02.2022

Бауыржан Байбек обратился к казахстанцам

обращение Байбека Фото: пресс-служба ПМ РК
Бывший первый заместитель партии Nur Otan Бауыржан Байбек написал прощальный пост в Facebook, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что на XXI съезде Nur Otan председателем партии единогласно был избран Касым-Жомарт Токаев.

Считаю, что у Nur Otan сегодня есть все необходимое – люди, опыт, ресурсы и инфраструктура для обеспечения широкой общественно-политической поддержки намеченных системных реформ президента страны, – отметил он.

Перед Nur Otan поставлены совершенно новые задачи, требующие свежих подходов и взглядов.

Поэтому я подал соответствующее заявление об освобождении от занимаемой должности председателю партии Касым-Жомарту Токаеву. Сегодня оно было удовлетворено, – продолжил Байбек.

Он уточнил, что более 20 лет проработал на государственной и партийной службе.

Дважды, в общей сложности почти шесть лет, – первым заместителем председателя Nur Otan, порядка трех лет – заместителем руководителя Администрации президента, четыре года – акимом Алматы. Какую бы должность не занимал, за какой бы участок не отвечал, я всегда старался вносить свой посильный вклад в укрепление независимости нашей родины, обеспечение внутриполитической стабильности и согласия в обществе, повышение благополучия граждан страны, – говорится в обращении.

Считаю, что в это судьбоносное для нашей страны время каждый гражданин, независимо от своих взглядов и убеждений, должен сплотиться вокруг главы государства, поддержать курс важных социально-экономических и политических реформ во имя процветания независимого Казахстана и достойного будущего наших детей. Убежден, что Nur Otan сможет внести свой вклад в эту работу, – заключил Байбек.

Анастасия Московчук
Nur Otan Байбек Бауыржан
Главный санитарный врач Нур-Султана подписала новое постановление
01.02.2022
Январь-2022: громкие отставки и назначения в Казахстане
01.02.2022
В Казахстане введен мораторий на повышение зарплаты депутатам, министрам и акимам
01.02.2022
Baspana market будет принимать заявки на субсидирование арендной платы
01.02.2022
В Алматы раскрыли двойное убийство 22-летней давности
01.02.2022
Главная Топ LIVE Все