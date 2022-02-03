10:28 03.02.2022
Бейбит Исабаев принес присягу народу Казахстана
Фото: akorda.kz
Новый депутат Сената Бейбит Исабаев принес присягу и поклялся верно служить народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата.Депутат Сената Бейбит Исабаев
Спикер Сената Маулен Ашимбаев поздравил и пожелал коллеге успехов в депутатской деятельности.
Как вам известно, Исабаев Бейбит Оксикбаевич был назначен депутатом Сената указом главы государства. Вы все хорошо знаете его как квалифицированного и опытного государственного деятеля. Бейбит Оксикбаевич, мы вас еще раз поздравляем и желаем успехов в депутатской деятельности.Председатель Сената Маулен Ашимбаев
13 января указом главы государства Бейбит Исабаев был назначен депутатом Сената. Он будет возглавлять Комитет по социально-культурному развитию и науке.