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10:28 03.02.2022

Бейбит Исабаев принес присягу народу Казахстана

Бейбит Исабаев Фото: akorda.kz
Новый депутат Сената Бейбит Исабаев принес присягу и поклялся верно служить народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата.Депутат Сената Бейбит Исабаев

Спикер Сената Маулен Ашимбаев поздравил и пожелал коллеге успехов в депутатской деятельности.

Как вам известно, Исабаев Бейбит Оксикбаевич был назначен депутатом Сената указом главы государства. Вы все хорошо знаете его как квалифицированного и опытного государственного деятеля. Бейбит Оксикбаевич, мы вас еще раз поздравляем и желаем успехов в депутатской деятельности.Председатель Сената Маулен Ашимбаев

13 января указом главы государства Бейбит Исабаев был назначен депутатом Сената. Он будет возглавлять Комитет по социально-культурному развитию и науке.

Тамила Языкова
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