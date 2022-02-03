Главой Нацбанка РК стал Галымжан Пирматов

Соответствующий указ опубликован на Акорде.

Назначить Пирматова Галымжана Олжаевича председателем Национального Банка Республики Казахстан, – говорится в сообщении.

Ранее Сенат Парламента одобрил кандидатуру Галымжана Пирматова на эту должность.

Пирматов Галымжан Олжаевич родился 24 апреля 1972 года.

В 1993 году окончил Новосибирский государственный университет, в 1995 году – Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, в 2001 году – Atkinson Graduate School of Management, Willamette University (по программе MBA).

Трудовой стаж:

· Финансовый директор СП «Алтын-Тас» (1994-1998).

· Директор Департамента корпоративного финансирования «Минарет Групп Секьюритиз» (1998-1999).

· Директор по инвестициям AIG Silk Road Capital Management (1999).

· Финансовый директор компании «AES КиевОблЭнерго» (2002-2003).

· Коммерческий директор компании «AES Украина» (2003-2004).

· Заместитель генерального директора по экономике АО «Almaty Power Consolidated» (2004).

· Начальник Управления проектного финансирования, управляющий директор – директор Департамента инвестиционного банкинга АО «Народный Банк» (2005-12.2007).

· Вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (21.12.2007-20.03.2009).

· Первый заместитель председателя правления АО «БТА Банк» (Казахстан) (03.2009-13.07.2009).

· Вице-президент по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром» (07.2009-2011).

· Президент компании «Cameco Kazakhstan» (2011-2015).

· Заместитель председателя Национального Банка РК (12.2015-08.2017).

· Председатель правления АО «НАК «Казатомпром» (08.2017-02.09.2021).