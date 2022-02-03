Прием утилизационных платежей возобновлен в Казахстане

Как сообщается на официальном информационном ресурсе премьер-министра РК, АО «Жасыл Даму» возобновило работу системы по приему утилизационных платежей.

В настоящее время оплата от производителей и импортеров принимается в полном объеме. С 24 января 2022 года оплата утилизационных платежей производится на новые реквизиты АО «Жасыл Даму» в банках второго уровня, – говорится в сообщении.

С момента передачи функции ТОО «Оператор «РОП» в АО «Жасыл Даму» выдано 865 сертификатов об оплате утилизационных платежей.

Напомним, 28 января в Казахстане прекратили прием утильсбора на время проверки ТОО «Оператор РОП».