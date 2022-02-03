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13:55 03.02.2022

Блэкаут в Казахстане – как восстанавливали работу электросети

Линия электропередач, электричество, электроэнергетика Фото: Zakon.kz.
Такой крупной аварии в энергетической отрасли Казахстана еще не было. Об этом на брифинге сказал министр энергетики Болат Акчулаков, передает корреспондент Zakon.kz.
Это было экстраординарное событие. Энергетика не припомнит, чтобы была такая крупная авария. Обвинять кого-либо – преждевременно, потому что сейчас ведет работу комиссия под руководством вице-министра энергетики. Это всестороннее рассмотрение причин. Министр энергетики Болат Акчулаков

На этом этапе расследования можно сказать, что отключение электроэнергии произошло ближе к полудню, когда в Казахстане сработала автоматика, что и привело к дальнейшему разъединению, считает министр.

Это хорошо, что автоматика срабатывает. Это было, в первую очередь, вызвано тем, что со стороны наших южных соседей частота сетей упала. Основная задача автоматики была в этом, чтобы не допустить ущерба для всей системы. Глава Минэнерго

Министр объяснил, что если бы автоматика не сработала, то наш регион мог остаться без электричества на большее количество времени, а также в Казахстане произошли бы серьезные последствия для электросетей и для самих станций.

Он напомнил, что Казахстан достаточно быстро, в течение четырех часов, восстановил всю систему, а также правильную работу с коллегами из Кыргызстана, но, к сожалению, не удавалось долго расстановить работу с энергетиками Узбекистана.

О детальных причинах произошедшей аварии в Узбекистане мы ничего не можем говорить. Вы знаете, к вечеру у нас было все уже подключено. К максимуму нагрузки и потреблению мы успели. Поэтому сейчас разбираемся. Как результаты расследования будут известны, мы их озвучим. Сейчас идет расследование причин, потому что эта авария очень и очень нестандартная. Здесь вопрос в следующем: нужно отойти от взаимных обвинений и дождаться результатов расследования.  Болат Акчулаков

25 января в АО «KEGOC» рассказали, что в 11:59 (по времени Нур-Султана) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север – Восток – Юг Казахстана».

Было отмечено, что в результате произошло аварийное разделение транзита «Север – Восток – Юг Казахстана» с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт.

Сообщалось, что проблемы с электричеством наблюдались также в Кыргызстане, в городах Ош, Токмок, Талас и Кара-Балта. По всему Бишкеку не работали насосные станции. Во время аварии в Узбекистане приостановило работу столичное метро. Проблемы со светом были также в Самарканде и Бухаре.

Айша Тулеубекова
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