Блэкаут в Казахстане – как восстанавливали работу электросети

Это было экстраординарное событие. Энергетика не припомнит, чтобы была такая крупная авария. Обвинять кого-либо – преждевременно, потому что сейчас ведет работу комиссия под руководством вице-министра энергетики. Это всестороннее рассмотрение причин. Министр энергетики Болат Акчулаков

На этом этапе расследования можно сказать, что отключение электроэнергии произошло ближе к полудню, когда в Казахстане сработала автоматика, что и привело к дальнейшему разъединению, считает министр.

Это хорошо, что автоматика срабатывает. Это было, в первую очередь, вызвано тем, что со стороны наших южных соседей частота сетей упала. Основная задача автоматики была в этом, чтобы не допустить ущерба для всей системы. Глава Минэнерго

Министр объяснил, что если бы автоматика не сработала, то наш регион мог остаться без электричества на большее количество времени, а также в Казахстане произошли бы серьезные последствия для электросетей и для самих станций.

Он напомнил, что Казахстан достаточно быстро, в течение четырех часов, восстановил всю систему, а также правильную работу с коллегами из Кыргызстана, но, к сожалению, не удавалось долго расстановить работу с энергетиками Узбекистана.

О детальных причинах произошедшей аварии в Узбекистане мы ничего не можем говорить. Вы знаете, к вечеру у нас было все уже подключено. К максимуму нагрузки и потреблению мы успели. Поэтому сейчас разбираемся. Как результаты расследования будут известны, мы их озвучим. Сейчас идет расследование причин, потому что эта авария очень и очень нестандартная. Здесь вопрос в следующем: нужно отойти от взаимных обвинений и дождаться результатов расследования. Болат Акчулаков

25 января в АО «KEGOC» рассказали, что в 11:59 (по времени Нур-Султана) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север – Восток – Юг Казахстана».

Было отмечено, что в результате произошло аварийное разделение транзита «Север – Восток – Юг Казахстана» с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт.

Сообщалось, что проблемы с электричеством наблюдались также в Кыргызстане, в городах Ош, Токмок, Талас и Кара-Балта. По всему Бишкеку не работали насосные станции. Во время аварии в Узбекистане приостановило работу столичное метро. Проблемы со светом были также в Самарканде и Бухаре.