Названы сроки создания резерва нефтепродуктов в Казахстане

Нам нужно наращивать перерабатывающие мощности в Казахстане. Ясно, что строительство абсолютно нового завода занимает достаточно длительное время и требует больших средств, поэтому сегодня мы рассматриваем как один из вариантов поэтапное расширение мощностей на Шымкентском НПЗ. Болат Акчулаков

В планах также завершение работы по переходу на увеличенный межремонтный период нефтеперерабатывающих заводов.

Мы планируем создание резервов запасов нефтепродуктов в республике для сглаживания сезонного роста потребления. Мы также предполагаем в первом квартале нынешнего года создать резерв по нефтепродуктам на базе НК «КазМунайГаз» примерно в объеме 140 тыс. тонн и, используя мощности по хранению, на базе АО «КТЖ» – в объеме до 50 тыс. тонн. В основном, по КТЖ – это дизельное топливо. Болат Акчулаков

Планируется также гармонизация сроков ремонтных работ НПЗ с обязанностями по отгрузке дизельного топлива для нужд сельхозтоваропроизводителей и оснащения всех нефтебаз контрольными приборами учета.

23 декабря 2021 года стало известно, что в Казахстане планируется создать резервный запас нефтепродуктов в объеме 200 тыс. тонн.