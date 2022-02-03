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13:47 03.02.2022

Названы сроки создания резерва нефтепродуктов в Казахстане

Бензин, заправка, нефтепродукты Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК рассказал, какие меры будут предприниматься его ведомством для недопущения дефицита ГСМ в стране в будущем, передает корреспондент Zakon.kz.
Нам нужно наращивать перерабатывающие мощности в Казахстане. Ясно, что строительство абсолютно нового завода занимает достаточно длительное время и требует больших средств, поэтому сегодня мы рассматриваем как один из вариантов поэтапное расширение мощностей на Шымкентском НПЗ.Болат Акчулаков

В планах также завершение работы по переходу на увеличенный межремонтный период нефтеперерабатывающих заводов.

Мы планируем создание резервов запасов нефтепродуктов в республике для сглаживания сезонного роста потребления. Мы также предполагаем в первом квартале нынешнего года создать резерв по нефтепродуктам на базе НК «КазМунайГаз» примерно в объеме 140 тыс. тонн и, используя мощности по хранению, на базе АО «КТЖ» – в объеме до 50 тыс. тонн. В основном, по КТЖ – это дизельное топливо.Болат Акчулаков

Планируется также гармонизация сроков ремонтных работ НПЗ с обязанностями по отгрузке дизельного топлива для нужд сельхозтоваропроизводителей и оснащения всех нефтебаз контрольными приборами учета.

23 декабря 2021 года стало известно, что в Казахстане планируется создать резервный запас нефтепродуктов в объеме 200 тыс. тонн.

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