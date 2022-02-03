Значения талисманов последних зимних Олимпиад

Олимпийский талисман – это часть олимпийской символики. С 1968 года является обязательным атрибутом при проведении Олимпийских игр.

Предназначение талисмана – передать особенность страны-хозяйки Олимпиады. Учитывая тот факт, что каждый талисман является регистрируемой торговой маркой, при его создании важна возможность защиты от плагиата.

Талисман должен отображать олимпийские ценности, такие как совершенство, дружба и уважение.

В 2022 году талисман зимних Олимпийских игр в Пекине – панда по имени Бин Дунь Дунь. История талисмана Олимпиады такова: на панду приземлился космический объект, который перенес ее в спортивный мир. Она получила костюм изо льда, в котором может делать все что угодно: кататься на коньках, играть в хоккей и стоять на сноуборде. В кульминации своей биографии Бин Дунь Дунь взмывает вверх и посылает миллионы сердечек.

Талисман зимних Олимпийских игр 2018 года – белый тигр по имени Soohorang (Сухоранг) – символизирует защиту. Считается, что Корейский полуостров имеет форму тигра, а белый цвет тигра-талисмана отсылал к цвету снега и льда зимних Игр. Также «ран», что в переводе с корейского означает «тигр» – это последний слог названия народной корейской песни «Чонсон Ариран», традиционной песни провинции Канвондо, где проходили игры 2018 года.

Талисманами зимней Олимпиады в Сочи 2014 года были Леопард, Белый мишка и Зайка. Леопард предстал в виде горного спасателя-альпиниста. Живущий за полярным кругом Белый мишка воспитывался полярниками, которые научили его кататься на лыжах и коньках и играть в керлинг. Зайка же учится в Лесной академии на «отлично», помогает маме в семейном ресторанчике «Лесная запруда», участвует в спортивных соревнованиях.

Официальными талисманами зимней Олимпиады 2010 года в Ванкувере были Мига, Куатчи и Суми. Они явились воплощением реальных обитателей леса и океана и мифологических образов. Разработчики говорили, что хотели показать таких талисманов, которые могут достичь многого. Они должны были представлять дух Британской Колумбии и Канады.