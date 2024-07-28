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Гусман Кыргызбаев: Это моя последняя Олимпиада, поэтому я отдал всего себя в Париже

Гусман рассказал, что выложился полностью на Олимпиаде, так как для него она последняя, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 21:20 Фото: Турар Казангапов
Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев, ставший бронзовым призером Олимпиады в Париже, рассказал о том, что максимально выложился на соревнованиях, так как это его последние Олимпийские игры, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что восемь лет боролся в весовой категории 60 кг.

"Это моя последняя Олимпиада. Мне 32 года. Поэтому я отдал всего себя в Париже. Я боролся в весовой категории до 60 кг восемь лет, но так и не завоевал квоту. Тем не менее, смог пробиться на Игры в весе до 66 кг", – сказал спортсмен.

Также он с достоинством оценил соперника.

"Что касается сегодняшних схваток, то я не могу сказать, что бразилец в полуфинале как-то превосходил остальных. Просто может немного расслабился, я держал в голове его два предупреждения. Что касается Ана Баула, я уступал ему на двух последних чемпионатах мира. Я также проигрывал Валиду Хяру. Я никогда раньше не побеждал испанца. Не будет преувеличением сказать, что сегодня самый лучший день. Сербский спортсмен, который боролся со мной за бронзовую медаль, очень силен. Он высокого роста, так что было не так уж и просто. Долгожданная олимпийская медаль. Эту победу я посвящаю нашей стране, моим родителям, жене и детям", – сказал Гусман.

Ранее Кыргызбаев стал третьим весе до 66 кг. Он впервые принимал участие в Олимпиаде.

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