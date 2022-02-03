Гололед и туман — в Нур-Султане и ряде областей объявлено штормовое предупреждение

Как сообщает РГП «Казгидромет», 21 декабря в Нур-Султане временами ожидается туман.

На западе Акмолинской области синоптики прогнозируют гололед. На западе, востоке области – туман. Ветер южный, юго-восточный на северо-западе области, днем 15-20 м/с. В Кокшетау на дорогах – гололед.

Ночью и утром на севере Туркестанской области – туман. Ветер южный, днем на горных перевалах 15-20 м/с.

На северо-западе, севере Актюбинской области – гололед, туман. Ветер юго-восточный, южный, на северо-западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе – гололед.

Днем на севере Кызылординской области – туман, гололед, ветер юго-восточный, 15-20 м/с. В Кызылорде – ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области – гололед, туман, низовая метель. Ветер южный, ночью на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске – гололед, ночью низовая метель. Ночью и утром туман. Ветер южный, ночью порывы 18 м/с.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области – гололед. На юге области – туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью на северо-западе, днем на западе, юго-западе Северо-Казахстанской области – низовая метель, гололед. Ночью и утром на юго-востоке области – туман. Ветер южный, юго-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Костанайской области – туман, гололед. На севере области – низовая метель. Ветер южный, юго-восточный, на севере области порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на юго-западе, в центре области – низовая метель, на юге области – гололед. Ветер юго-западный, на западе, в центре области 15-20 м/с.

На юго-востоке и в центре Атырауской области – туман. В Атырау ночью и утром – туман.

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