Выйти и поговорить – в Алматинской области в драке убили мужчину

В дежурную часть Илийского РУП поступило сообщение по факту смерти жителя села Бактыбай. В ходе расследования выяснилось, что 31-летний мужчина пришел к дому своей бывшей сожительницы и в пьяном виде стал выкрикивать оскорбления в ее адрес и требовать, чтобы она открыла дверь.

В доме находился брат женщины, услышав ругательства, он попросил мужчину «выйти за двор и поговорить».

Во время разговора подозреваемый ударил бывшего сожителя сестры.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя села Жапек батыра, который за оскорбление своей родной сестры нанес один удар в челюсть потерпевшего, от чего последний упал на асфальт затылком. После этого подозреваемый занес лежавшего без сознания мужчину и вызвал карету скорой помощи. Начальник Илийского РУП Марат Куштыбаев

В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по ст. 99, ч. 1 УК РК, то есть «Убийство». По делу назначены необходимые экспертизы. Задержанный в порядке ст. 128 УПК РК водворен в ИВС.