Происшествия

Секунды решали: двойное убийство предотвратил полицейский в Алматинской области

полицейский из Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 15:57 Фото: ДП Алматинской области
В Алматинской области посиделки едва не закончились двойным убийством, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) региона, инцидент произошел 14 августа.

"В Карасайское районное управление полиции поступило сообщение от бригады скорой помощи о конфликте в одном из частных домов. На место происшествия незамедлительно прибыл участковый инспектор полиции Бахыт Гумаров. Зайдя в дом, он увидел, что один мужчина наносит другому удары кухонным тесаком. Секунды решали жизнь: инспектор сумел выбить оружие из рук нападавшего, обезвредить его и предотвратить трагедию", – сообщили в ДП.

Предварительно было установлено, что несколько человек пили алкогольные напитки. Возникла ссора, во время которой один из участников схватил кухонный тесак и несколько раз ударил им оппонента, намереваясь убить его. Хозяин дома попытался остановить нападавшего, но тоже получил ранения.

Фото: ДП Алматинской области

"Пострадавший с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию, второму оказана первая медицинская помощь. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование", – рассказали в полиции.

Там добавили, что старший лейтенант полиции Гумаров является кандидатом в мастера спорта по "қазақша күрес". С 2022 года стоит на страже порядка, а в тот день его спортивная закалка, выдержка и мгновенная реакция стали тем самым щитом, который спас человеческие жизни.

Сегодня, 15 августа, стало известно о приговоре мужчине, который в Талдыкоргане жестоко убил администратора отеля из-за денег.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
