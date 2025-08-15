Секунды решали: двойное убийство предотвратил полицейский в Алматинской области

В Алматинской области посиделки едва не закончились двойным убийством, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) региона, инцидент произошел 14 августа.

"В Карасайское районное управление полиции поступило сообщение от бригады скорой помощи о конфликте в одном из частных домов. На место происшествия незамедлительно прибыл участковый инспектор полиции Бахыт Гумаров. Зайдя в дом, он увидел, что один мужчина наносит другому удары кухонным тесаком. Секунды решали жизнь: инспектор сумел выбить оружие из рук нападавшего, обезвредить его и предотвратить трагедию", – сообщили в ДП.

Предварительно было установлено, что несколько человек пили алкогольные напитки. Возникла ссора, во время которой один из участников схватил кухонный тесак и несколько раз ударил им оппонента, намереваясь убить его. Хозяин дома попытался остановить нападавшего, но тоже получил ранения.

Фото: ДП Алматинской области

"Пострадавший с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию, второму оказана первая медицинская помощь. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование", – рассказали в полиции.

Там добавили, что старший лейтенант полиции Гумаров является кандидатом в мастера спорта по "қазақша күрес". С 2022 года стоит на страже порядка, а в тот день его спортивная закалка, выдержка и мгновенная реакция стали тем самым щитом, который спас человеческие жизни.

