Мусин призвал казахстанцев осознанно пользоваться интернетом

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин 15 декабря призвал казахстанцев осознанно использовать интернет, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у министра, почему мобильные операторы убрали безлимитный интернет из дешевых тарифных планов. По их словам, теперь казахстанцам не хватает интернет-трафика.

"25 гигабайт если не хватает, то, наверное, человеку нужно задуматься о том, что, возможно, он потребляет больше, чем надо. Потому что 25 гигабайт – это очень большой объем. И в соцсетях сидеть, и просматривать информацию на 25 гигабайт – на самом деле не сказать, чтобы очень полезно. Если это обычный житель страны, который работает восемь часов, трудится, на самом деле он не может столько интернета потреблять. Он приходит домой, дома подключается к Wi-Fi, на работе – на рабочем месте. Интернет-гигиена – это тоже вопрос". Багдат Мусин

При этом министр подчеркнул, что не выступает за повышение тарифов со стороны мобильных операторов.

"Я за то, чтобы люди нашей страны научились пользоваться мобильным интернетом более осознанно. Использование соцсетей может принести как пользу, так и вред. Человек на самом деле должен контролировать свое нахождение в соцсетях – для его же блага". Багдат Мусин

Глава МЦРИАП также рассказал, когда в школах Казахстана появится высокоскоростной интернет от Илона Маска.