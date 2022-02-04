Нурлан Кылышбаев назначен председателем Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК

Нурлан Кылышбаев родился в 1971 году в Талдыкоргане.

Окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, Гуманитарный институт им. Д.А. Кунаева.

Трудовую деятельность начал в 1993 году ведущим специалистом торгового дома «Талдыкорган – Нижний Новгород».

В 1994-1996 гг. — ведущий инженер Талдыкорганского лесохозяйственного производственного объединения.

В 1996-1997 гг. — служба в органах МВД РК.

В 1997-1999 гг. — помощник акима Талдыкоргана.

В 1999-2004 гг. — консультант, гл. специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления в аппарате акима Жамбылской области, г. Тараз.

В 2004-2010 гг. — президент коммерческой организации.

В 2010-2013 гг. занимал руководящие должности в Управлении природных ресурсов Алматинской области, г. Талдыкорган.

В 2013-2016 гг. — аким Ескельдинского района Алматинской области, с. Карабулак.

В 2016-2017 гг. — депутат Сената Парламента РК шестого созыва, член постоянного Комитета по социально-культурному развитию и науке.

С сентября 2017 года являлся депутатом Сената Парламента РК шестого созыва, членом постоянного Комитета по финансам и бюджету.

30 декабря на пленарном заседании Сената Парламента РК Нурлан Кылышбаев сложил депутатские полномочия в связи с переходом на другую работу.